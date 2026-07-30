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Oggi è la giornata di John Stones in casa Inter: il difensore inglese sarà a Milano per visite mediche e firma. Secondo Tuttosport, però, il club nerazzurro non ha mollato la pista che porta al Cuti Romero, nonostante i costi molto elevati e un arrivo già in quel ruolo.

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Si legge: "Va detto che l’accelerazione su Stones è arrivata perché oltre alla richiesta di partenza di 50 milioni del Tottenham, anche l’entourage dell’argentino ha sparato alto, considerando lo stipendio da 6.5 milioni più bonus percepito a Londra. Ausilio e Baccin a quel punto hanno virato forte su Stones, ma non hanno ancora mollato la presa. Romero ha aperto al trasferimento all’Inter, però al tempo stesso non ha chiuso la porta ad altre soluzioni, come quelle spagnole, vedi Barcellona e Atletico Madrid.

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Romero ha già giocato in Serie A e non disegnerebbe un’esperienza nella Liga, ma al momento non ci sono stati movimenti su quel fronte. L'Inter con Stones si è coperta e dunque non ha fretta, se Romero resterà sul mercato nella seconda metà di agosto e i prezzi caleranno, tutto potrebbe essere, anche se nel frattempo i nerazzurri dovranno cercare l'esterno destro e provare, liberando spazio a centrocampo, ad accontentare Chivu con Curtis Jones".