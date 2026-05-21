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Mercato, l’Inter ha preso una decisione su Massolin: ecco cosa farà con lui

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Due temi da risolvere in estate in casa Inter sono legati al futuro di Aleksandar Stankovic e Yanis Massolin: cosa succederà con quest'ultimo
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Due temi da risolvere in estate in casa Inter sono legati al futuro di Aleksandar Stankovic e Yanis Massolin, quest'ultimo preso dal Modena a gennaio e lasciato al Braglia per sei mesi.

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E se il primo sarà “riacquistato” con la recompra, il secondo, come spiega La Gazzetta dello Sport, "verrà girato in prestito o usato come pedina in altre operazioni di mercato. Da capire se Stankovic resterà a San Siro o sarà ceduto a titolo definitivo".

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