Due temi da risolvere in estate in casa Inter sono legati al futuro di Aleksandar Stankovic e Yanis Massolin: cosa succederà con quest'ultimo

Due temi da risolvere in estate in casa Inter sono legati al futuro di Aleksandar Stankovic e Yanis Massolin, quest'ultimo preso dal Modena a gennaio e lasciato al Braglia per sei mesi.