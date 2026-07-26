Nei giorni scorsi è stato in Germania, nel ritiro dell'Inter. Ha fatto poi rientro a Milano dove sono stati visti pure l'agente e l'intermediario nella trattativa per Cristian Romero, difensore dell'Argentina e del Tottenham nel mirino di Ausilio e quindi del club nerazzurro.

Ieri, il direttore sportivo ha preso parte al Magna Grecia Film Festival di Soverato. È salito sul palco di un evento condotto dal giornalista Tommaso Labate e con loro sul palco c'era anche l'ex giocatore, oggi noto opinionista, Massimo Mauro.

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Proprio del direttore sportivo si parla su il quotidiano Il Giornale. "In casa Inter c'è uno degli artefici del ciclo vincente degli ultimi anni, che va in scadenza di contratto tra soli 11 mesi. Tutto tace, infatti, in merito al prolungamento del direttore sportivo Piero Ausilio, in nerazzurro da oltre 15 anni, che nei mesi scorsi ha detto no alla maxi-offerta dell'Al Hilal di Simone Inzaghi", si legge in un trafiletto.

E l'articolo però aggiunge anche: "Difficile però che l'Inter si lasci sfuggire l'architetto dei successi dell'ultimo lustro".

(Fonte: Il Giornale)