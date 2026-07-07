Anche il difensore inglese ha detto sì ai nerazzurri, ma la strada con i Blues appare ancora lunga: e si apre uno scenario a sorpresa

Sono due i nomi più caldi in questo momento in casa Inter sul mercato: Anan Khalaili per l'esterno destro e Trevoh Chalobah per la difesa.

Per quanto riguarda il secondo, però, secondo il Corriere dello Sport, "seppure il Como si sia defilato, infatti, il Chelsea pretende sempre almeno 35 milioni.

Anche il difensore inglese ha detto sì ai nerazzurri, ma la strada per un raggiungere un accordo con i Blues appare ancora lunga. E non è da escludere che l’Inter, alla fine, decida di imboccarne un’altra".