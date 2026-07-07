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Mercato Inter, non si esclude questo scenario totalmente a sorpresa per Chalobah

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Anche il difensore inglese ha detto sì ai nerazzurri, ma la strada con i Blues appare ancora lunga: e si apre uno scenario a sorpresa
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Sono due i nomi più caldi in questo momento in casa Inter sul mercato: Anan Khalaili per l'esterno destro e Trevoh Chalobah per la difesa.

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Per quanto riguarda il secondo, però, secondo il Corriere dello Sport, "seppure il Como si sia defilato, infatti, il Chelsea pretende sempre almeno 35 milioni.

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Getty Images

Anche il difensore inglese ha detto sì ai nerazzurri, ma la strada per un raggiungere un accordo con i Blues appare ancora lunga. E non è da escludere che l’Inter, alla fine, decida di imboccarne un’altra".

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