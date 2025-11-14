Nel corso di un video nel suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Davide Frattesi : "Frattesi almeno da 3-4 sessioni di mercato potrebbe andare ma non va, l'Inter è arrivata a valutarlo fino a 50 milioni.

Ma vi faccio questa considerazione che per me fa la differenza: se io sono l'Inter e devo cedere Frattesi ad una concorrente diretta, significherebbe organizzare un suicidio calcistico senza precedenti. Il suicidio perfetto è quello di aprire le porte ad una cessione per poi concretizzarla con chi è tuo concorrente diretto.