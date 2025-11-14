Nel corso di un video nel suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Davide Frattesi: "Frattesi almeno da 3-4 sessioni di mercato potrebbe andare ma non va, l'Inter è arrivata a valutarlo fino a 50 milioni.
calciomercato
Pedullà: “Inter arrivata anche a chiedere 50 mln per Frattesi! Sarebbe suicidio se…”
Ma vi faccio questa considerazione che per me fa la differenza: se io sono l'Inter e devo cedere Frattesi ad una concorrente diretta, significherebbe organizzare un suicidio calcistico senza precedenti. Il suicidio perfetto è quello di aprire le porte ad una cessione per poi concretizzarla con chi è tuo concorrente diretto.
E' una storia da seguire, non escludo che per lui possano arrivare delle proposte. Ma state attenti agli accostamenti facili che passano da due strade non facilmente percorribili: intanto chi ce l'ha è possibile che non voglia cederlo, ma anche se entrasse nell'ordine di idee di cederlo, dovrebbe evitare di rinforzare un'altra. Immaginate se poi tra 5-6 mesi diventa decisivo per il raggiungimento del tuo stesso obiettivo".
