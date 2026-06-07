Avanti tutta per Solet. L’Inter ha rotto gli indugi, aprendo il canale di comunicazione con l’Udinese, i dettagli

Marco Astori Redattore 7 giugno 2026 (modifica il 7 giugno 2026 | 08:32)

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"Avanti tutta per Solet. L’Inter ha rotto gli indugi, aprendo il canale di comunicazione con l’Udinese". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sul futuro di Oumar Solet, primo nome sulla lista dell'Inter per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Scrive il quotidiano sulla trattativa: " L’obiettivo, evidentemente, è quello di trovare quanto prima un’intesa. Sono diversi gli incastri da trovare, però. La disponibilità del club friulano alimenta l’ottimismo, ma la bottega dei Pozzo non è mai stata a buon mercato. E sarà così anche per il difensore francese.

L’Udinese punta ad ottenere il massimo, sfruttando l’intuizione di quasi due anni fa, quando agganciò il giocatore che si era svincolato dal Salisburgo. L’incasso finirà tutto in plusvalenza. E, forse anche per questo, la società bianconera ha già accettato la formula più vantaggiosa per l’Inter, ovvero il prestito con obbligo riscatto. Si farà in modo di fissare una condizione che si attivi solo dopo il 1° febbraio, così da spostare nel nuovo esercizio la spesa da mettere a bilancio. Probabile che tale concessione comporti un “piccolo” aumento nella valutazione di Solet, che, tutto compreso, dovrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro. Al momento, l’Udinese non è interessata a inserire contropartite tecniche.

Sul fronte del giocatore si può dire che sia già tutto sistemato. Prima di chiudere l’affare, dovrà firmare un formale rinnovo, visto che il suo contratto è in scadenza nel 2027 e così non sarebbe possibile mettere in piedi il prestito. Intanto, il suo entourage ha già raggiunto un’intesa di massima con l'Inter per una quinquennale da poco più di 2 milioni a stagione. Chivu si augura di non dover attendere troppo, così da poter cominciare a lavorare con Solet sin dal raduno di metà mese e, quindi, per la prima parte della preparazione che si svolgerà in Germania, a Donaueschingen, nel Baden-Württemberg".