Il difensore francese è considerato il profilo ideale per carattere, tecnica e rapidità e per la capacità di giocare nei 3 ruoli della difesa

Alessandro De Felice Redattore 6 giugno 2026 (modifica il 6 giugno 2026 | 10:02)

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L’asse Inter-Udinese è pronto a scaldarsi. La trattativa tra i due club per Oumar Solet non è ancora iniziata ma i due club hanno ottimi rapporti e non sarà complicato trovare la quadra per il trasferimento del difensore.

Come riferisce il Corriere dello Sport, Muharemovic e gli altri profili in lista hanno perso quota, lasciando spazio all’ex Salisburgo. Una volontà corrisposta, con lo stesso Solet che vorrebbe vestire la maglia dei Campioni d’Italia.

“Nell’ultimo incontro in sede tutti si sono trovati d’accordo sulle qualità del centrale, già mostrate tra l’altro proprio a San Siro all’inizio dello scorso campionato, quando la squadra di Runjaic si impose a Milano contro i nerazzurri”.

In casa nerazzurra, Solet è considerato un acquisto che può valere per tre:

“Ciò che più rende il profilo interessante è la capacità di disimpegnarsi senza problemi in tutte e tre le caselle del fronte difensivo”.

La capacità di giocare in più ruolo e anche a piede invertito, ma non solo:

“Per carattere, tecnica e rapidità racchiude proprio tutto ciò di cui Chivu ha bisogno per agevolare ancora di più la metamorfosi dell’Inter verso il calcio del futuro”.

In difesa, l’Inter saluterà Acerbi e Darmian e dovrà capire cosa c’è nel futuro di Stefan De Vrij: il rinnovo dell’olandese è ancora da perfezionare. Per questo il club nerazzurro vuole un giocatore pronto e considera Solet uno profilo di questo tipo.

Dal punto di vista economico c’è già l’accordo con il calciatore, mentre - come dicevamo - bisognerà trovare l’intesa con l’Udinese:

“L’intesa tra Ausilio e l’entourage del calciatore c’è già per un quinquennale a poco più di due milioni netti, così come anche la sensazione che alla fine trovare la quadra con l’Udinese non sarà impossibile. Il punto di caduta tra domanda e offerta potrebbe arrivare a circa 25 milioni, magari attraverso la formula di un prestito con obbligo di riscatto”.