"Il Napoli, ha una tale ricchezza e varietà di risorse da non avere in teoria lacune. In pratica gli infortuni di De Bruyne, Anguissa e Gilmour rendono però necessario l’acquisto di un centrocampista dinamico, giovane, in grado di garantire ribaltamenti di fronte. Davide Frattesi è il primo nome della lista: deluso dallo scarso impiego anche con Chivu, dopo aver accarezzato già in passato l’addio, sarebbe felice di lavorare con Antonio Conte. Il costo dell’operazione è proibitivo: si parte dalla richiesta di 40 milioni", scrive il Corriere della Sera.