E' emerso nelle scorse ore in nome di Branimir Mlacic in ottica Inter: secondo i media croati, il club nerazzurro sta seguendo con grande attenzione il giovane classe 2007 di proprietà dell'Hajduk Spalato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, Moretto: “Teniamo assolutamente in considerazione questo nome per l’Inter”
calciomercato
Mercato, Moretto: “Teniamo assolutamente in considerazione questo nome per l’Inter”
Questa voce è confermata anche da Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano: ecco le sue parole
E questa voce è confermata anche da Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano: ecco le sue parole.
"E' in scadenza nel 2029, in Croazia si è parlato di un interessamento dell'Inter nei suoi confronti: e noi possiamo confermarvi che il club lo sta seguendo e ne stima tantissimo le doti fisiche e tecniche. Occhio perché è un profilo che l'Inter sta monitorando con grande interesse, lo teniamo in considerazione assolutamente".
© RIPRODUZIONE RISERVATA