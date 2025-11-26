FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Musmarra svela: “Inter è ancora su Buongiorno! E vi dico un altro nome che è nel mirino”

calciomercato

Musmarra svela: “Inter è ancora su Buongiorno! E vi dico un altro nome che è nel mirino”

Musmarra svela: “Inter è ancora su Buongiorno! E vi dico un altro nome che è nel mirino” - immagine 1
La stagione è ancora nel vivo ma la dirigenza dell'Inter sta già valutando le possibili mosse sul mercato in ottica futura. E Alfio Musmarra fa due nomi
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

La stagione è ancora nel vivo ma la dirigenza dell'Inter sta già valutando le possibili mosse sul mercato in ottica futura. E Alfio Musmarra, giornalista, ha svelato due nomi sul taccuino dei dirigenti.

Musmarra svela: “Inter è ancora su Buongiorno! E vi dico un altro nome che è nel mirino”- immagine 2

"Al momento non ci sono nomi nuovi ma vi dico due cose. Buongiorno resta un giocatore nel mirino nel club, ma ce n'è un altro: Ederson.

Musmarra svela: “Inter è ancora su Buongiorno! E vi dico un altro nome che è nel mirino”- immagine 3
Getty

E' un nome su cui si possono fare considerazioni in virtù di una scadenza di contratto non così in là. Segnatevi questo nome sul taccuino: è uno di quelli su cui si possono riaccendere i riflettori in un futuro prossimo".

Leggi anche
Mercato, Corsera: “Inter ha pensato a Maignan. E da Casa Milan sussurrano che…”
Mercato, Musmarra: “Ho verificato con l’Inter questa notizia e mi è arrivata secca...

© RIPRODUZIONE RISERVATA