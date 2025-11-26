La stagione è ancora nel vivo ma la dirigenza dell'Inter sta già valutando le possibili mosse sul mercato in ottica futura. E Alfio Musmarra, giornalista, ha svelato due nomi sul taccuino dei dirigenti.
FC Inter 1908
fcinter1908 calciomercato mercato inter Musmarra svela: “Inter è ancora su Buongiorno! E vi dico un altro nome che è nel mirino”
calciomercato
Musmarra svela: “Inter è ancora su Buongiorno! E vi dico un altro nome che è nel mirino”
La stagione è ancora nel vivo ma la dirigenza dell'Inter sta già valutando le possibili mosse sul mercato in ottica futura. E Alfio Musmarra fa due nomi
"Al momento non ci sono nomi nuovi ma vi dico due cose. Buongiorno resta un giocatore nel mirino nel club, ma ce n'è un altro: Ederson.
E' un nome su cui si possono fare considerazioni in virtù di una scadenza di contratto non così in là. Segnatevi questo nome sul taccuino: è uno di quelli su cui si possono riaccendere i riflettori in un futuro prossimo".
