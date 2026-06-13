Lo svizzero in Premier League, complice anche un'annata complicata del suo team, non ha ripetuto i fasti del passato emiliano e potrebbe lasciare l’Inghilterra senza troppi rimpianti, personali e di squadra. Con i nerazzurri che potrebbero al contempo estrarre dal mazzo il jolly Frattesi, stimato Oltremanica e attualmente esoso esubero nerazzurro (sull’italiano potrebbe piombare anche la Juve dopo lo sbardo di Giovanni Carnevali alla Continassa). Insomma, intavolare una trattativa con annesso scambio tra i due calciatori non sarebbe fantacalcio".