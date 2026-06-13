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Mercato, chi se non arriva Palestra? Inter può intavolare uno scambio in Premier tra Frattesi e…
Una fase di stallo in casa Inter per Marco Palestra: non apparente, ma concreta, che se dovesse proseguire a oltranza potrebbe cambiare i piani del club. Lo spiega Tuttosport nella sua edizione odierna: il quotidiano fa il nome dell'eventuale piano B della dirigenza in caso di mancato arrivo di Palestra. Si legge: "Con i nerazzurri pronti a virare su un'alternativa altrettanto valida. In Viale della Liberazione hanno capito perfettamente che l’affare Palestra possa diventare la telenovela dell'estate.
Ecco che se l’Atalanta dovesse continuare a valutare il cartellino dell’esterno 50-55 milioni (se non di più, aspettando le big inglesi), i campioni d’Italia – fermi ad un’offerta di 45, bonus compresi, ritenuta più che soddisfacente - potrebbero puntare su una soluzione diversa, da imbastire col Nottingham Forest, che andrebbe a risolvere un doppio problema in casa Inter. A Milano, con un anno di ritardo, potrebbe approdare quel Dan Ndoye tanto ammirato ai tempi del Bologna.
Lo svizzero in Premier League, complice anche un'annata complicata del suo team, non ha ripetuto i fasti del passato emiliano e potrebbe lasciare l’Inghilterra senza troppi rimpianti, personali e di squadra. Con i nerazzurri che potrebbero al contempo estrarre dal mazzo il jolly Frattesi, stimato Oltremanica e attualmente esoso esubero nerazzurro (sull’italiano potrebbe piombare anche la Juve dopo lo sbardo di Giovanni Carnevali alla Continassa). Insomma, intavolare una trattativa con annesso scambio tra i due calciatori non sarebbe fantacalcio".
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