Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha detto la sua sulla vicenda Vlahovic. Il giocatore serbo non è stato accontentato dalla Juve nella sua richiesta di stipendio per il prolungamento di contratto e andrà via quindi a parametro zero a fine stagione.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Zenga: “Vlahovic? Se per Palestra per un anno col Cagliari chiedono 50 mln, allora…”
calciomercato
Zenga: “Vlahovic? Se per Palestra per un anno col Cagliari chiedono 50 mln, allora…”
Le parole dell'ex portiere sulla decisione della Juve di non rinnovare con il serbo messa in relazione alla richiesta dell'Atalanta per il suo calciatore
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
«Io ho detto e ribadisco che avrei tenuto Vlahovic perchè alla Juve manca proprio un centravanti. Secondo me è più forte di Sorloth. A quelle cifre? Siamo in un contesto in cui con l'Italia fuori dal Mondiale e un giocatore che fa bene un anno al Cagliari viene valutato cinquanta mln. Chi è stato valutato 50 mln? Palestra. Se per un giovane che fa un anno bene chiedono 50 mln allora Vlahovic fa bene a chiederne otto», ha spiegato l'ex giocatore ed ex allenatore.
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA