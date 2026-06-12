Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha detto la sua sulla vicenda Vlahovic . Il giocatore serbo non è stato accontentato dalla Juve nella sua richiesta di stipendio per il prolungamento di contratto e andrà via quindi a parametro zero a fine stagione.

«Io ho detto e ribadisco che avrei tenuto Vlahovic perchè alla Juve manca proprio un centravanti. Secondo me è più forte di Sorloth. A quelle cifre? Siamo in un contesto in cui con l'Italia fuori dal Mondiale e un giocatore che fa bene un anno al Cagliari viene valutato cinquanta mln. Chi è stato valutato 50 mln? Palestra. Se per un giovane che fa un anno bene chiedono 50 mln allora Vlahovic fa bene a chiederne otto», ha spiegato l'ex giocatore ed ex allenatore.