VIDEO / Moretto a FCINTER1908: "Proposto Kovacic! E l'Inter ha risposto..."

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Il campionato è fermo ancora per due settimane per la sosta delle nazionali ed è occasione in casa Inter per fare un punto della situazione e programmare quello che può essere il futuro.

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Dario Baccin e Beppe Marotta sono infatti al lavoro per stabilire le strategie di mercato da attuare, con un occhio di riguardo ai parametri zero. E occhio, secondo Tuttosport, a quello che sarebbe un clamoroso ritorno nel 2027.

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"Come eventuale "erede" di Mkhitaryan, attenzione a uno scenario romantico: a giugno 2027 scadrà il contratto di Mateo Kovacic col Manchester City. I suoi agenti lo avevano già proposto in estate", si legge.