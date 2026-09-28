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Il nuovo corso dell'Inter con Dario Baccin ds può cominciare con il ritorno dei colpi a parametro zero. E' vero che quest'estate è arrivato John Stones, ma il nuovo direttore, insieme a Beppe Marotta, sta scandagliando in questi giorni l'elenco dei giocatori che scadrà l'estate prossima e ha più di un profilo in lista. Detto di Frank Anguissa ieri, secondo Tuttosport, l'Inter è su altri tre parametri zero del prossimo anno.

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"L'Inter, restando a Napoli, mantiene un occhio su Alex Meret. Nel 2025 il portiere - classe '97 - ha rinnovato fino al 2027 e dopo una stagione in panchina, adesso ha ritrovato la maglia da titolare. La questione rinnovo è sul tavolo, ma l'agente Pastorello - da sempre vicino al club nerazzurro - tiene aperto ogni scenario. L'Inter in questa stagione ha scelto di puntare su Martinez con Provedel alle spalle, però è chiaro che la scelta su un nuovo portiere passerà dal rendimento dello spagnolo nei prossimi mesi.

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In questo senso, va tenuto presente anche il nome di Santiago Beltran, 21enne portiere argentino del River Plate (con passaporto italiano), il cui contratto scade il 31 dicembre. Valutato in estate anche dalla Juventus, in Argentina hanno parlato recentemente di un interesse da parte di Real Madrid, Manchester United e Inter. In difesa piace il 26enne statunitense Chris Richards, cresciuto nel Bayern Monaco e utilizzato da centrale di destra nella difesa a tre del Crystal Palace. Gli scout nerazzurri lo monitorano da diversi mesi".