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Non manca ancora molto, poi partirà l'operazione nostalgia. San Siro sarà demolito, ma non tutto diventerà macerie, ci sono, per esempio, i seggiolini che rappresentano per i tifosi di Inter e Milan dei veri e propri oggetti da collezione. Come sottolinea il Corriere della Sera, il Meazza ha 75.817 seggiolini, i due club ipotizzano che quando il nuovo stadio sarà edificato, e San Siro potrà essere abbattuto, s’aprirà questa «operazione memoria». Le squadre contano di regalare (o vendere) ai tifosi, non tutti, ma almeno 60.654 sedili. Ogni seduta pesa quattro chili e mezzo. Vuol dire 273 tonnellate di plastica in meno da smaltire. Poi San Siro potrà essere abbattuto e la demolizione seguirà cinque fasi.

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