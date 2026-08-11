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Occhio al futuro di Luis Henrique: la Roma nelle ultime ore è piombata forte sul brasiliano dell'Inter, che non è incedibile e può partire a fronte di una buona offerta. E, com'è ovvio e confermato da La Gazzetta dello Sport, in caso di addio, arriverà anche un secondo esterno oltre al primo (Spence è il favorito al momento).

Si legge: "Spence è il colpo che l’Inter sta preparando a prescindere dal futuro di Luis Henrique, per il quale la Roma è pronta a presentare una proposta importante: tra i 25 e i 30 milioni. Ovviamente è una cifra significativa, che Marotta e Ausilio vogliono valutare. Ma Luis Henrique è un profilo che non sembra stuzzicare particolarmente la fantasia di Gasperini.

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Quindi prima di entrare nel vivo di un’eventuale trattativa, ricordando i problemi sorti lo scorso anno per l’affare Koné, l’Inter intende capire quanto sia concreto l’interessamento della Roma. È logico che in caso di cessione di un altro esterno, si porrebbe il problema numerico (e anche qualitativo) della sua sostituzione. Non basterebbe Spence insomma, che sarebbe acquistato a prescindere per completare la batteria dei laterali".