L'Inter lavora sulla corsia di destra. I nerazzurri continuano la ricerca del sostituto di Dumfries e monitorano varie situazioni. Nel frattempo la Roma è piombata su Luis Henrique, ma deve fare attenzione alle sirene della Premier League.

Sky Sport fa il punto della situazione con le ultime novità in casa nerazzurra sia in entrata che in uscita legate proprio alla corsia destra.

"L'Inter ha cercato l'esterno sin da subito perché sapeva che Dumfries si sarebbe andato via. Sappiamo com'è andata con Palestra, sappiamo com'è andata con Khalaili e adesso non è che ce ne sono un migliaio di esterni, è cambiato un po' opzioni. Intanto torna di moda Spence, del Tottenham.

Il Tottenham è entrato nell'idea di venderlo, ma c'era anche prima nell'idea di venderlo. Lui vorrebbe anche magari provare esperienze diverse. Soprattutto il Tottenham ha abbassato le richieste post-mondiale, che era molto alto. Poi hanno capito che se lo tenevano così alto tenevano anche il giocatore. Evidentemente non è nell'intenzione del Tottenham tenere Spence o accompagnarlo comunque in questa sua necessità. Quindi Spence torna un nome di attualità importante in casa Inter.

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Rimane Nico Gonzalez come opportunità, che è un giocatore completamente diverso, ma come sappiamo l'Inter sta cercando anche delle situazioni tatticamente e tecnicamente che possano dare a Chivu qualche cosina in più di imprevedibilità. Attenzione perché non è detto che non arrivino entrambi, perché come abbiamo raccontato Luis Henrique potrebbe andare via. C'è la Roma, ci sono altri due squadri inglesi che hanno chiesto informazioni su lui. L'Inter ha fatto un prezzo intorno ai 30 milioni di euro perché vorrebbe prendere di più di quanto lui è stato pagato quando è arrivato a Milano dal Marseglia. Dovesse incastrarsi questa situazione e prenderebbe uno come Spence più difensivo e uno più offensivo come Nico.

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Per Diaby la situazione sia un po' incartata. L'Inter avrebbe fatto l'operazione soltanto con un giocatore in contropartita tecnica. L'Al Ittihad non ha aperto a questo tipo di opzione. C'è il Bayen che potrebbe andarlo a riprendere".