Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il tema quinta punta in casa Inter è ora un discorso di grande attualità e molto concreto: e inevitabilmente è tornato nell'aria il nome di Mauro Icardi.

Getty Images

Ma è davvero possibile un ritorno dell'ex capitano in nerazzurro? Risponde così Tuttosport: "Difficile che l’Inter guardi al mercato degli svincolati, altrimenti lo avrebbe già fatto dopo l’infortunio di Lautaro.

Getty Images

Mauro Icardi, anche recentemente, si è proposto di nuovo, ma a Milano - il presidente Marotta in primis ricordando i trascorsi nella stagione con Spalletti - non hanno dato risposte".