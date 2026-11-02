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Intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, Lele Adani, ex calciatore, ha parlato così della sconfitta dell'Inter nel derby col Milan: "Le cose belle del Milan hanno rivelato le cose brutte dell'Inter: il Milan ha proprio tirato fuori il peggio della squadra di Chivu, che non ha migliorato e rimediato nel secondo tempo. Quando l'Inter ha subito il Milan non ha quasi giocato: nel secondo tempo, che avrebbe dovuto giocare, non ha quasi tirato in porta.

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Ecco perché la vittoria è meritata. Il fatto che Pio e Bonny non stessero bene giustifica Chivu nelle scelte: lo giustifica perché è una squadra che ha un sistema e un'interpretazione, è abituata a palleggiare, quando soffre è consapevole e non sprovveduta. C'è anche un discorso psicologico nel derby: e poi con quel cambiamento per me dei giocatori non sono ancora all'altezza.

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L'Inter senza la partita di sabato avrebbe fatto la miglior partenza della sua storia eppure non ha mai dato segnali di sicurezza: è come se nessuno però mettesse in discussione la vittoria dell'Inter perché è la più forte. L'Inter scherza col fuoco. Non hanno più fame? Ti dico questo: è nettamente la più forte, ma non può perdere l'umiltà. Deve rinnovare la metodologia e il lavoro, non può andare a due all'ora: perché è la sfida di tutti batterla. E attenzione: delle prime 7 hanno vinto in 6, arrivano eh. Non le fermi".