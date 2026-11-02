Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Neanche il tempo di leccarsi le ferite dopo la sconfitta nel derby, che già domani sera si scende in campo: l'Inter è attesa dalla delicatissima sfida in Champions League a Rotterdam contro il Feyenoord.

Getty Images

Ieri però si è inevitabilmente tornati sulla stracittadina persa ad Appiano, come spiega oggi il Quotidiano Sportivo: "L’Inter aveva sette punti di vantaggio sul Milan alla vigilia, situazione non troppo dissimile da quella vissuta nelle ultime stagioni.

Getty Images

Nelle quali è finita spesso allo stesso modo, quando non concretizzando il predominio territoriale e quando (come nell’ultimo confronto) meritando di soccombere anche per “svolgimento“. Il comando arrivato al gruppo ieri, nella sintesi, è «niente drammi, ma svegliamoci». Anche perché domani c’è già il Feyenoord in Champions e per sperare negli ottavi diretti serve tornare a vincere".