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L'Inter blinda Pio Esposito: è infatti chiuso l'accordo per il rinnovo del centravanti classe 2005, che sarà ufficializzato nelle prossime ore. Spiega in merito Tuttosport: "Chivu ha avuto un ruolo decisivo un anno fa di questi tempi nel puntare con decisione e convinzione su Pio Esposito, all’epoca corteggiato da mezza Serie A che lo voleva in prestito. Niente da fare.

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Chivu mise il veto alla partenza del centravanti e col senno del poi ci ha visto lungo. Il goleador classe 2005, infatti, è stato determinante per il double Scudetto-Coppa Italia, ritagliandosi un posto importante anche in Nazionale. E il bello deve ancora venire: motivo per cui l’Inter vuole tenerlo stretto.

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Respinte le avance di Newcastle, Man United e Arsenal che avevano provato a muoversi per arrivare all’attaccante. Senza però trovare la benché minima apertura sia parte di Pio sia della dirigenza interista. Ecco perché nel summit in programma domani col suo agente Giuffredi il club chiuderà l’accordo per andare avanti insieme fino al 2031. Pronto anche per lui lo stesso trattamento di Bisseck: 3 milioni a stagione più premi".