VIDEO / Inter tra Stones e Romero: ore calde, cosa sta succedendo tra le due piste

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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha aggiornato così sulle trattative in difesa in casa Inter: "Per Stones è tutto fatto, aspettiamo le visite e le firme. Su Romero confermo quanto raccontato: l'Inter non ha interrotto i contatti con gli agenti ma oggi si mette in una posizione diversa.

Fino a qualche giorno fa era un'operazione in cui c'era da fare un lavoro lato giocatore, oggi l'Inter un difensore l'ha preso e rispetto alle richieste del Cuti si trova in una posizione di copertura diversa: il centrale l'ha preso, quindi o ci si viene incontro oppure il discorso Romero rimane fermo. Si sta continuando a parlare ma è un'urgenza diversa.

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Volevo chiarire che Romero è un'idea del Barcellona ma prima deve andare via un centrale e il Cuti non è l'unico: e dai catalani non c'è una garanzia a Romero, lo valutano ma non l'hanno bloccato. Resta una questione aperta".