VIDEO / Inter, Stones è il re degli scherzi: Tuchel non credeva ai suoi occhi!

L'Inter piazza il colpo. Ieri sera il club nerazzurro ha infatti chiuso per John Stones a parametro zero per rinforzare la difesa. Ma Stones non è l'unico nome su cui l'Inter lavora, deve fare anche un altro difensore.

Come riporta Sky Sport, il club sta lavorando ancora su Romero, per il quale il Tottenham chiede circa 40 milioni e lui prende 6,5 più bonus ed è la stessa richiesta fatta all'Inter, vorrebbe un ingaggio uguale.

Nella testa del club c'è quella di chiudere intanto Stones, capire come si evolverà la questione Pavard e poi deciderà se chiudere Romero.