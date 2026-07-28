La firma sul contratto tra Inter e BBVA segna un record per il calcio italiano. Si tratta infatti della sponsorizzazione di manica più ricca mai sottoscritta da un club di Serie A, come svelato in esclusiva ieri da Fcinter1908.

Con questo accordo i campioni d’Italia completano gli slot commerciali della maglia prodotta da Nike, già occupati dal main sponsor Betsson (30 milioni di euro a stagione) e dal back sponsor U-Power (5,5 milioni).

La partnership annunciata oggi fa compiere un deciso balzo in avanti alla sleeve nerazzurra. Se il precedente accordo con Gate.io valeva 6 milioni di euro a stagione, quello con BBVA è stimato, riferisce la Gazzetta dello Sport, nell’ordine di 8,5 milioni.

Per avere un termine di paragone, l’accordo tra Milan e Msc vale 5 milioni di euro a stagione, così come quello tra Juventus e WhiteBit; Napoli-Dongfeng si ferma a 4 milioni, mentre Roma-Wizz Air a 3. A livello europeo, l’Inter si posiziona al livello del Bayern (8 milioni da Allianz) e davanti all’Atletico Madrid (7 milioni da Kraken).