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Non solo Stones, l'obiettivo dell'Inter sarebbe quello di portare a Milano anche Romero e sta lavorando per trovare l'intesa col Tottenham:

L'Inter sta compiendo importanti passi avanti nella corsa a John Stones e Cristian Romero, con i campioni d'Italia determinati a chiudere per l'esperta coppia difensiva prima dell'inizio della nuova stagione, secondo quanto appreso da TEAMtalk. Fonti hanno confermato che l'Inter sta lavorando contemporaneamente alle operazioni per l'ex difensore del Manchester City e per il capitano del Tottenham, con i dirigenti nerazzurri convinti di poter portare a termine entrambe le trattative.

TEAMtalk aveva già rivelato che l'Inter era tra i club in pole position per Stones dopo il suo addio al Manchester City, nonostante il forte interesse nei suoi confronti da parte di diverse squadre di Premier League. I rappresentanti di Stones hanno avuto colloqui con Arsenal, Chelsea e Liverpool, ma possiamo rivelare che le proposte dei club inglesi erano basate su contratti di un anno con opzioni di rinnovo legate al numero di presenze. L'Inter, invece, ha dimostrato un impegno decisamente maggiore. I campioni d'Italia hanno messo sul tavolo un contratto biennale e, secondo le fonti, questo si è rivelato decisivo per convincere il 32enne a proseguire la propria carriera in Serie A.

L'Inter aveva avviato i primi contatti con Stones già prima della fase finale del Mondiale e non ha mai smesso di seguirlo. Dopo un eccellente torneo con l'Inghilterra, Stones ha attirato l'interesse di numerosi club europei, ma le fonti confermano che il difensore ha ormai deciso che il trasferimento a Milano rappresenta il passo giusto per il prosieguo della sua carriera ed è vicino alla firma di un contratto valido fino al 2028. Gli ultimi dettagli dell'accordo sono ora in fase di definizione.

Nel frattempo, l'Inter continua a concentrarsi anche sull'ingaggio del capitano del Tottenham, Cristian Romero, con le fonti che hanno fornito importanti aggiornamenti anche su questa trattativa. Le fonti coinvolte nei negoziati confermano che l'intenzione dell'Inter è quella di acquistare sia Stones sia Romero per rafforzare in maniera significativa il reparto difensivo. TEAMtalk ha più volte riportato che l'Inter è in vantaggio nella corsa a Romero, con il difensore argentino destinato a lasciare il Tottenham nel corso di questa estate. Il Tottenham inizialmente valutava Romero intorno ai 50 milioni di euro, ma secondo quanto filtra i due club si stanno avvicinando a un'intesa.

Getty

L'ostacolo principale resta l'ingaggio del giocatore. Romero attualmente chiede circa 6,5 milioni di euro a stagione, mentre l'ultima proposta dell'Inter si aggira intorno ai 5 milioni di euro annui. Nonostante questa distanza, i colloqui con gli agenti del giocatore proseguono e le fonti restano fiduciose sul fatto che si possa raggiungere un compromesso. L'argentino sarebbe molto favorevole al trasferimento e avrebbe già fatto sapere di voler vestire la maglia nerazzurra.

Dal canto suo, il Tottenham ha ormai accettato l'idea che la partenza di Romero possa rappresentare la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte, una posizione condivisa anche dall'entourage del giocatore, pronto a una nuova sfida dopo diversi anni di successi nel nord di Londra. Le eccellenti prestazioni di Romero con la nazionale argentina al Mondiale hanno ulteriormente consolidato la sua reputazione come uno dei migliori difensori centrali d'Europa, mantenendo altissimo l'interesse nei suoi confronti per tutta l'estate. Barcellona, Atletico Madrid e Real Madrid hanno continuato a monitorare la situazione, ma secondo TEAMtalk è l'Inter ad aver compiuto i passi più concreti. Il Barcellona resta interessato, ma prima dovrebbe cedere un difensore e, secondo le fonti, Romero difficilmente aspetterà che questa situazione si sblocchi.