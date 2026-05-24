Intervenuto in collegamento con Rai Sport, Ciro Venerato, esperto di mercato, ha parlato così dell'obiettivo Manu Koné per l'Inter: "Chivu dopo il Bologna è tornato a Milano coi dirigenti e hanno fatto un punto sul mercato: l'Inter riprenderà col 3-5-2 come modulo di base.

Il primo obiettivo è Koné: la Roma ha fretta di monetizzare entro il 30 giugno una cessione importante. L'Inter è tornata su di lui offrendo 35 milioni: pochi, la Roma lo valuta 50. E poi ho saputo proprio da un dirigente dell'Inter che c'è anche lo United.