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fcinter1908 calciomercato mercato inter Venerato: “Inter-Kone 40, Carlos Augusto-Roma 10-15. Ma un dirigente mi ha detto che…”

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Venerato: “Inter-Kone 40, Carlos Augusto-Roma 10-15. Ma un dirigente mi ha detto che…”

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Intervenuto in collegamento con Rai Sport, Ciro Venerato, esperto di mercato, ha parlato così dell'obiettivo Manu Koné per l'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervenuto in collegamento con Rai Sport, Ciro Venerato, esperto di mercato, ha parlato così dell'obiettivo Manu Koné per l'Inter: "Chivu dopo il Bologna è tornato a Milano coi dirigenti e hanno fatto un punto sul mercato: l'Inter riprenderà col 3-5-2 come modulo di base.

Inter Kone
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Il primo obiettivo è Koné: la Roma ha fretta di monetizzare entro il 30 giugno una cessione importante. L'Inter è tornata su di lui offrendo 35 milioni: pochi, la Roma lo valuta 50. E poi ho saputo proprio da un dirigente dell'Inter che c'è anche lo United.

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L'Inter potrebbe cercare di buttare dentro Carlos Augusto o Frattesi ma per motivi di bilancio sarebbero operazioni slegate. Ad esempio l'Inter prende Koné a giugno per 40 milioni, poi a luglio la Roma dà 10-15 milioni se prende Carlos Augusto o Frattesi".

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