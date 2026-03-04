Sky – Sommer, futuro incerto. La scelta a fine stagione. I numeri dicono…

Il canale satellitare ha parlato del portiere che è in scadenza di contratto

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 marzo 2026 (modifica il 4 marzo 2026 | 21:02)

A Skysport, Andrea Paventi ha parlato di Yann Sommer perché l'Inter sta cercando un altro portiere per il futuro e allora c'è da capire cosa accadrà nei prossimi mesi. "Il club nerazzurro sta cercando un altro portiere, un futuro titolare per la prossima stagione e lui ha un contratto in scadenza a giugno. Capiremo così se ci sarà una rinegoziazione o se si arriverà ad una stretta di mano finale, ad un fine rapporto per un portiere che in queste stagioni ha fatto bene", ha spiegato il giornalista rispetto anche alle critiche mosse allo svizzero.

"L'anno scorso aveva fatto bene in Champions, poi la finale è stata una partita a sé, aveva fatto una parata straordinaria su Yamal in semifinale. Ha avuto qualche alto e basso, anche in questa stagione, quanto a gol incassati. Ma poi, la matematica fa capire meglio, l'Inter ha fatto 15 clean-sheet, nessuna squadra ci è riuscita. Per 14 volte c'era in porta Sommer, qualcosa di buono quindi ha fatto il portiere che con il Genoa ha ottenuto la 200esima vittoria in carriera nei cinque top club europei a livello di calciatori svizzeri ed è quello che ha fatto meglio. La fase difensiva è solida: la difesa dell'Inter che nella fase iniziale del campionato era decima".

"Il futuro di Sommer - ha concluso Paventi - resta incerto. C'è anche una scelta di carattere anagrafico per lui che è un grande professionista. Si aspetterà la fine della stagione ma la sua presenza resta positiva nelle stagioni nerazzurre e poi come tutte le cose della vita, sono fasi di passaggio e lui è nella fase conclusiva della carriera. E l'Inter si guarda attorno per pensare al futuro anche se di lui. Nei prossimi mesi si vedrà".

I numeri — Sommer in questa stagione ha giocato in Serie A 25 volte da titolare e ha raccolto 2250 minuti giocati, ha subito 20 gol ed è riuscito a tenere inviolata la propria porta per 14 volte. Non ha parato nessun rigore ma ha una percentuale del 70% quanto a parate.

(fonte: SS24)