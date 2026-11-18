Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Con la ripresa del campionato, l'Inter avrà una serie di valutazioni interne da fare, anche in ottica futura: e una di queste riguarda John Stones e la sua tenuta.

Getty Images

Il difensore si è infatti infortunato contro l'Udinese a metà settembre ed è rimasto ai box per due mesi: il club nerazzurro vorrà quindi capire il grado di affidamento che potrà dare il centrale inglese.

Getty Images

Secondo Calciomercato.com, "se Stones darà garanzie allora è probabile che l'Inter possa virare su un profilo più giovane e di prospettiva, viceversa la possibilità di anticipare a gennaio il colpo che comunque sarà chiuso in estate non è da escludere".