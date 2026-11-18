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Intervistato nel documentario Winning per DAZN, Mario Balotelli, ex calciatore dell'Inter, ha raccontato così il suo rapporto con Jose Mourinho: "Una parola per descrivere Mourinho? Solo una? E' impossibile. Quattro: severo, divertente, a volte era come un bambino, geniale perché era sempre un passo avanti a tutti, e vincente. La Champions? Tutti vogliono vincerla, ma al momento della semifinale era difficile crederci. Mourinho era come un mental coach: ti faceva giochetti psicologico che alla fine ti spingevano a combattere per lui.

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Giocavamo col Chievo in trasferta e prima della gara ci siamo trovati per parlare di tattica: ma quando è partito il video, nelle immagini c'ero io mentre giocavo con amici in un torneo 3 contro 3 al parco. Ho pensato: "Ma che sta facendo?". Credevo lo facesse per far ridere la squadra, ma il messaggio era: "Se ti senti libero di giocare così, devi farlo anche durante la partita. Se ami il calcio così e domani non vinciamo, non giocherai più". Abbiamo vinto 1-0 e ho segnato (ride, ndr).

Con me è stato come un fratello maggiore, quindi a volte è stato molto duro. Anche perché io ho un carattere particolare. Sapeva come tirare fuori il meglio di te: non sempre nel modo migliore, a volte lo faceva facendoti arrabbiare, infastidendoti. Entravo in campo dicendo: "Oggi segno tre gol così puoi chiudere la bocca". Ma era quello che voleva, no?".