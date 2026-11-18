Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter potrebbe tornare protagonista sul mercato già a gennaio. La dirigenza nerazzurra, infatti, starebbe valutando la possibilità di intervenire nella sessione invernale per completare l'organico a disposizione di Cristian Chivu. Il reparto sul quale potrebbe concentrarsi l'attenzione è quello difensivo.

A parlarne è Sky Sport, secondo cui la società non avrebbe intenzione di restare completamente ferma durante il mercato di gennaio.

“Mi aspetto che l'Inter faccia qualcosa a gennaio, qualcosina proveranno a fare: magari a livello difensivo. Non mi aspetto un mercato in cui l'Inter non sarà operativa, io credo che qualcosina proveranno a fare. Stanno già lavorando per completare una squadra e mettere quel tassello che è mancato”, spiega Andrea Paventi.

L'indicazione è dunque quella di un mercato mirato, con la possibilità di aggiungere un elemento in grado di offrire nuove soluzioni a Chivu. Nessuna rivoluzione, ma la volontà di individuare un rinforzo utile per affrontare la seconda parte della stagione.

Getty

Al momento non sono stati indicati nomi specifici, ma dalle parole riportate da Sky Sport emerge la possibilità che l'Inter si muova concretamente a gennaio, con un occhio di riguardo alla difesa.