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C'è una domanda di mercato che in questi giorni circola nell'ambiente Inter, dopo l'interesse manifestato dai nerazzurri nei confronti di Cristian Romero del Tottenham. A parlarne è Tuttosport:

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"La domanda che circola negli ambienti nerazzurri è però un'altra. L'acquisto di Romero sarà propedeutico alla cessione di un big? L'Inter smentisce questa ipotesi. La prossima settimana è previsto un incontro per rinnovare il contratto di Bisseck fino al 2031 e Bastoni viene ritenuto un punto fermo della squadra. Però un piccolo dubbio rimane".

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"Il Bayern era interessato al tedesco, anche se ieri la "Bild" ha scritto che il prossimo rinnovo chiuderà la strada ai campioni di Germania, mentre in Spagna periodicamente il nome di Bastoni viene affiancato al Real Madrid. Intanto bisognerà capire se l'Inter riuscirà a prendere Romero, il resto si vedrà. Per esempio è finito in stand-by il capitolo esterno e più passano i giorni, più prende quota l'idea del ritorno di Perisic che il Psv, a differenza di gennaio quando chiedeva 5 milioni, liberebbe con un indennizzo simbolico".

(Fonte: Tuttosport)