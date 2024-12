Lorenzo Pellegrini all'Inter è più di un'idea. Il capitano giallorosso nelle ultime partite è spesso finito in panchina e quando è stato chiamato in causa non ha offerto prestazioni esaltanti, anzi. È accaduto anche ieri contro il Milan, quando Claudio Ranieri lo ha inserito nel secondo tempo e ha faticato a trovare la posizione corretta, divorandosi anche un gol a tu per tu con Maignan. Per questo motivo è molto probabile che il giocatore lasci la Roma al termine della stagione con l'Inter alla finestra. Dopo il Corriere della Sera, anche per il Messaggero il club nerazzurro è la destinazione più probabile.