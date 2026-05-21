Gli aggiornamenti di Alfredo Pedullà sul mercato dell'Inter: focus particolare sulla difesa del futuro

Matteo Pifferi Redattore 21 maggio 2026 (modifica il 21 maggio 2026 | 13:46)

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L'Inter cambierà molto in difesa e la dirigenza sta già lavorando in vista della prossima stagione. Tanti i nomi di difensori accostati ai nerazzurri, che dovranno rimpiazzare Acerbi, Darmian e forse anche De Vrij, il cui futuro però è ancora in bilico tra rinnovo e addio.

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha confermato due profili per la difesa dell'Inter: "Le scelte dell'Inter sono semplici: sta lavorando in modo serio e da tempo su Muharemovic e Solet, 100%, garantito da ogni tipo di riscontro. Di Solet ne parlo dalla scorsa estate. Poi dipenderà molto dalle uscite perché due mesi fa l'Inter aveva stabilito di aprire a Bastoni se la volontà del calciatore fosse stata quella di andare al Barcellona.

Poi le cose si sono un po' bloccate perché Flick sta facendo dei ragionamenti. Su Bisseck vediamo, ha tre anni di contratto ma ha cambiato agente. Muharemovic e Solet sono due difensori che l'Inter ha continuato a seguire, parlando con i procuratori e gli intermediari, nomi retrodatati, sul resto poi dobbiamo aspettare"