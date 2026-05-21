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fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Mercato Inter, garantisco al 100% questi due nomi. E su Bisseck…”

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Pedullà: “Mercato Inter, garantisco al 100% questi due nomi. E su Bisseck…”

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Gli aggiornamenti di Alfredo Pedullà sul mercato dell'Inter: focus particolare sulla difesa del futuro
Matteo Pifferi Redattore 

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L'Inter cambierà molto in difesa e la dirigenza sta già lavorando in vista della prossima stagione. Tanti i nomi di difensori accostati ai nerazzurri, che dovranno rimpiazzare Acerbi, Darmian e forse anche De Vrij, il cui futuro però è ancora in bilico tra rinnovo e addio.

Inter Bisseck
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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha confermato due profili per la difesa dell'Inter: "Le scelte dell'Inter sono semplici: sta lavorando in modo serio e da tempo su Muharemovic e Solet, 100%, garantito da ogni tipo di riscontro. Di Solet ne parlo dalla scorsa estate. Poi dipenderà molto dalle uscite perché due mesi fa l'Inter aveva stabilito di aprire a Bastoni se la volontà del calciatore fosse stata quella di andare al Barcellona.

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Poi le cose si sono un po' bloccate perché Flick sta facendo dei ragionamenti. Su Bisseck vediamo, ha tre anni di contratto ma ha cambiato agente. Muharemovic e Solet sono due difensori che l'Inter ha continuato a seguire, parlando con i procuratori e gli intermediari, nomi retrodatati, sul resto poi dobbiamo aspettare"

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