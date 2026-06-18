E' fatta per l'arrivo all'Inter di Ivan Provedel: il club nerazzurro ha infatti definito ieri l'operazione per il secondo portiere

Marco Astori Redattore 18 giugno 2026 (modifica il 18 giugno 2026 | 13:32)

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E' fatta per l'arrivo all'Inter di Ivan Provedel: il club nerazzurro ha infatti definito ieri l'operazione per il secondo portiere. Come si legge su Il Messaggero, "tutto sistemato con i nerazzurri (per lui) da una settimana, tutto fatto anche con la Lazio dopo l'incontro tra l'agente Rava e il ds Angelo Fabiani a Formello di martedì: 3 milioni di euro nelle casse biancocelesti (rispetto ai 4 inizialmente richiesti e risparmio di 2,2 milioni netti sull'ingaggio).

Manca solo il via libera definitivo. Confermato anche da chi gestisce il giocatore intercettato a Milano ieri pomeriggio: «Siamo molto vicini ha detto Rava - abbiamo lavorato nella direzione giusta. Spero che a breve si possa definire questo trasferimento. Ivan è tifoso interista da sempre, è la chiusura di un cerchio.

Ha fatto un percorso lungo nella sua carriera, siamo fiduciosi». Insomma, il primo addio è di fatto ufficiale con Provedel che, pur di andar via, ha accettato di guadagnare meno (1,7 il suo stipendio in nerazzurro per i prossimi tre anni). Lo avevamo anticipato: è sicuro di potersi giocare il posto da titolare con Martinez e si è preso un rischio calcolato".