Anche TuttoSport parla di Spence e del suo ritorno al centro dei mirini nerazzurri. "Chi lavora alla trattativa con il Tottenham ha informato Piero Ausilio sul fatto che potrebbero cambiare (in meglio) le condizioni economiche messe sul piatto dagli inglesi dato il fatto che - al momento - nonostante l’esterno sia stato messo sul mercato, non sono arrivate offerte agli Spurs", spiega il quotidiano torinese.

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Così si capisce come il calciatore inglese sia tornato nuovamente in pole e come abbia superato Diaby, il francese dell'Al-Ittihad che è pure nel mirino del Bayer Leverkusen che ha fatto un'offerta migliore al giocatore e al club arabo. Bocciato l'inserimento di Asllani nella trattativa.

Rispetto a Diaby "Spence è un esterno più classico, molto fisico che - fatto per nulla secondario - ha già giocato ai tempi del Genoa in Italia", spiega il giornale torinese riferendosi ancora ai motivi per i quali Ausilio tornerà a lavorare sul giocatore del Tottenham per il quale sembravano essersi chiuse le porte dell'Inter. Il Mondiale aveva fatto schizzare la valutazione degli Spurs che non hanno al momento trovato altri acquirenti. E forse ore sulla cifra si può lavorare.

(Fonte: TS)