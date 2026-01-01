Il portiere del Milan è in scadenza di contratto, il club rossonero sta cercando di ricucire i rapporti per il rinnovo ma non è facile

Andrea Della Sala Redattore 1 gennaio 2026 (modifica il 1 gennaio 2026 | 12:02)

Il portiere del Milan Mike Maignan è in scadenza di contratto, il club rossonero sta cercando di ricucire i rapporti per il rinnovo ma non è facile. intanto le big guardano con attenzione al futuro del portiere.

"L’esponente più prestigioso della categoria dei campioni fermi davanti al bivio, rinnovo oppure svincolo, è Mike Maignan. Tutto il Milan, dall’ad Furlani al ds Tare, passando per Max Allegri e lo spogliatoio nella sua interezza, è al lavoro per ottenere la firma del francese. Dopo la rottura dei rapporti diplomatici avvenuta lo scorso anno fra il giocatore e la società, che ritrattò la prima proposta avanzata presentandone una al ribasso, sta ritornando il sereno. Il Diavolo ora ha sottoposto al portiere una nuova bozza di contratto, valida fino al 2029 con opzione per il 2030: l’ingaggio salirebbe a 5,5 milioni ai quali aggiungere 1,5 di bonus. La prossima settimana dovrebbe andare in scena un colloquio molto importante, forse decisivo ai fini dello scioglimento del rebus", scrive il Corriere della Sera.

"Max non perde occasione per proseguire con l’opera di persuasione nei confronti del giocatore e all’interno del club regna un moderato ottimismo. Di certo, il club vorrebbe conoscere la risposta del portiere nei primi mesi del nuovo anno anche per avere il tempo di reperire in primavera un sostituto nel caso in cui le strade si separino. Ora o mai più. Juve e Inter vigilano a distanza gli sviluppi", sottolinea il Corriere.