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Mkhitaryan convinto da Chivu: “Nessuna richiesta, si è presentato da solo a trattare rinnovo”
Il centrocampista dell'Inter, Mkhitaryan, ha trovato un accordo con il club nerazzurro a cifre più basse per continuare a giocare per un'altra stagione
"Doppia conferma. La prima: Henrikh Mkhitaryan firmerà il rinnovo per un altro anno con l'Inter, prima di dire addio al calcio giocato. Seconda: il rinnovo è andato a discuterselo da solo, senza procuratore, accettando la decurtazione dell'ingaggio rispetto all'accordo in essere (da 4 milioni netti a stagione) che scadrà il prossimo 30 giugno. Mkhitaryan non ha dettato la linea, le condizioni, o avanzato richieste", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Si è presentato ai colloqui con la società richiesti da Chivu, ha meditato sull'addio, riflettuto sull'opzione migliore, e alla fine si è lasciato ammaliare dal desiderio del suo allenatore di proseguire insieme per un altra stagione. Troppo importante l'intelligenza in campo e fuori, troppo integra la personalità dell'uomo prima ancora che del calciatore. Arrivare al prolungamento così è stato semplice per tutti. E adesso l'obiettivo è chiudere in bellezza. Ma questa volta per davvero", aggiunge il quotidiano.
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