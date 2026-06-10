"Si è presentato ai colloqui con la società richiesti da Chivu, ha meditato sull'addio, riflettuto sull'opzione migliore, e alla fine si è lasciato ammaliare dal desiderio del suo allenatore di proseguire insieme per un altra stagione. Troppo importante l'intelligenza in campo e fuori, troppo integra la personalità dell'uomo prima ancora che del calciatore. Arrivare al prolungamento così è stato semplice per tutti. E adesso l'obiettivo è chiudere in bellezza. Ma questa volta per davvero", aggiunge il quotidiano.