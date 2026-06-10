Gianni Rava (sua la Keeper Football Agency), l'agente di Provedel, è arrivato nella sede dell'Inter questo pomeriggio. Il calciatore della Lazio è il prescelto del club nerazzurro che vuole affiancare a Josep Martinez, promosso a primo portiere dato l'addio di Sommer a fine contratto, un uomo di esperienza.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter FCIN1908 / L’agente di Provedel nella sede dell’Inter: i dettagli
calciomercato
FCIN1908 / L’agente di Provedel nella sede dell’Inter: i dettagli
Il club nerazzurro tratta l'estremo difensore per affiancarlo a Josep Martinez: ha ancora un anno di contratto con la Lazio
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Era atteso un incontro in questi giorni con l'agente dell'estremo difensore che è arrivato oggi a Milano per parlare con l'Inter. Provedel ha ancora un anno di contratto con la società di Lotito e i nerazzurri stanno trattando con le parti per capire se ci sono i margini per liberarlo ad una cifra ragionevole.
(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato in sede Daniele Vitiello)
© RIPRODUZIONE RISERVATA