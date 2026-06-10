Gianni Rava (sua la Keeper Football Agency ), l'agente di Provedel, è arrivato nella sede dell'Inter questo pomeriggio. Il calciatore della Lazio è il prescelto del club nerazzurro che vuole affiancare a Josep Martinez , promosso a primo portiere dato l'addio di Sommer a fine contratto, un uomo di esperienza.

Era atteso un incontro in questi giorni con l'agente dell'estremo difensore che è arrivato oggi a Milano per parlare con l'Inter. Provedel ha ancora un anno di contratto con la società di Lotito e i nerazzurri stanno trattando con le parti per capire se ci sono i margini per liberarlo ad una cifra ragionevole.