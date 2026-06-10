Musmarra: “Solet? Le ultime novità. E occhio perché Bisseck potrebbe…”

"Solet mi sembra la questione più facilmente da portare a casa, ballano 2-3 mln di euro. L'Udinese ne vuole 25, l'Inter ne aveva messi sul piatto 20-21, più o meno ci siamo. La formula credo sarà il prestito con obbligo di riscatto. L'Inter ha riscattato Akanji e Stankovic, venduto Dumfries. Sembra che debba fare chissà cosa ma calma, c'è tutto il tempo del mondo. I nomi sono quelli, non ci sono grandi sorprese. Non c'è tutta questa ansia da prestazione.

E poi c'è da iniziare a pianificare e vedere le uscite, come Frattesi, io uno scambio con la Juve non lo farei mai a prescindere ma non conto niente. Da capire cosa succede con Luis Henrique che ha mercato, non escludo possa succedere qualcosa. Se consideriamo che l'Inter prenderà Palestra, e non è sicuro, poi servirà un vice Palestra che non è Luis Henrique perché è costato 30 mln, ha diverse offerte, è sacrificabile. E non è neanche Diouf che ha buone qualità offensive ma un'attitudine inferiore dal centrocampo in giù. E poi vediamo Bisseck, sappiamo tanto che piace, non è fuori dal mercato come lo è Barella per bocca di Ausilio.