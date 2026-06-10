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calciomercato
Musmarra: “Solet? Le ultime novità. E occhio perché Bisseck potrebbe…”
Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha parlato di mercato partendo da Solet, difensore dell'Udinese nel mirino dell'Inter:
"Solet mi sembra la questione più facilmente da portare a casa, ballano 2-3 mln di euro. L'Udinese ne vuole 25, l'Inter ne aveva messi sul piatto 20-21, più o meno ci siamo. La formula credo sarà il prestito con obbligo di riscatto. L'Inter ha riscattato Akanji e Stankovic, venduto Dumfries. Sembra che debba fare chissà cosa ma calma, c'è tutto il tempo del mondo. I nomi sono quelli, non ci sono grandi sorprese. Non c'è tutta questa ansia da prestazione.
E poi c'è da iniziare a pianificare e vedere le uscite, come Frattesi, io uno scambio con la Juve non lo farei mai a prescindere ma non conto niente. Da capire cosa succede con Luis Henrique che ha mercato, non escludo possa succedere qualcosa. Se consideriamo che l'Inter prenderà Palestra, e non è sicuro, poi servirà un vice Palestra che non è Luis Henrique perché è costato 30 mln, ha diverse offerte, è sacrificabile. E non è neanche Diouf che ha buone qualità offensive ma un'attitudine inferiore dal centrocampo in giù. E poi vediamo Bisseck, sappiamo tanto che piace, non è fuori dal mercato come lo è Barella per bocca di Ausilio.
Bisseck è arrivato a 7 mln, se arrivano 40-45 mln si può anche pensare di sacrificarlo anche se ha fatto il salto di qualità quest'anno, non ci ricordiamo di errori di Bisseck quest'anno però se dobbiamo fare player trading le operazioni su cui ragionare sono questi"
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