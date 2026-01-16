L'arrivo di Mlacic all'Inter rischia di saltare. Lo riferisce Fabrizio Romano su YouTube, che racconta una novità assoluta arrivata in serata:
Romano: “Inter-Mlacic rischia di saltare! Arriva grossa novità: lui e il padre hanno deciso…”
"Il discorso Mlacic, che è stato dato per chiuso più volte, ancora fatto e definito non è. La novità è che la situazione si sta facendo sempre più tesa tra Inter e Mlacic. Nel mezzo di questa trattativa c'è la novità che Mlacic e il padre hanno deciso di firmare con un nuovo procuratore, che sarà Fali Ramadani".
"Questa scelta, fatta nel mezzo dell'affare, quando l'Inter credeva di essere arrivata al traguardo, è una novità assoluta che rallenta ulteriormente i tempi. L'Inter non aspetterà Mlacic per sempre: o questa luce vedere arriva a stretto giro, oppure l'operazione rischia di saltare".
