Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Intervenuto negli studi di QSVS, Giulio Mola, giornalista, ha parlato così del futuro di Hakan Calhanoglu, in scadenza con l'Inter a giugno 2027: "Mi stupisce che in tutto questo i turchi siano in silenzio: mi aspetterei il ritorno in Turchia. Io credo sia più un discorso fisico che economico: se l'Inter ritiene che sia a posto e in grado di dare ancora qualcosa, si avvicineranno.

Getty Images

Anche perché Calhanoglu non penso possa firmare ad esempio alla Juve senza sapere dove giocherà: la Juve in Champions è una cosa, fuori è un'altra. Magari aspetta e l'Inter può anche valutare: perché decidere in fretta a gennaio potrebbe essere un errore per entrambi".