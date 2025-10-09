Come riportato già da qualche giorno, è cominciata la ricerca dell'Inter del portiere del futuro: ecco le ultime da Fabrizio Romano

Marco Astori Redattore 9 ottobre - 19:29

Come riportato già da qualche giorno, è cominciata la ricerca dell'Inter del portiere del futuro: il club nerazzurro si sta portando avanti e sta sondando già qualche nome verso la prossima estate.

Questa mossa, però, non è impattante sul futuro di Josep Martinez, come spiega Fabrizio Romano in un video sul suo canale YouTube: "Se Martinez resta o va via? L'Inter sta seguendo portieri per il 2026, ma non credo sia un discorso legato a Martinez: lui avrà delle possibilità in questa stagione di dimostrare il suo valore, se lo farà avrà chiaramente la possibilità di restare e giocarsela con chi arriverà l'anno prossimo.

Altrimenti si prenderanno altre decisioni, ma ad oggi l'Inter non ha preso nessuna decisione su di lui: non lo ha bocciato, non ne ha fatto il portiere dei prossimi 10 anni. E' una situazione in evoluzione: l'Inter sta sondando portieri, tra cui Caprile, per il 2026 perché Sommer ha grandi possibilità di salutare a fine stagione. E' più su Sommer l'inquadratura della situazione che su Martinez.