FC Inter 1908
calciomercato

Romano: “Inter comprerà un portiere ma non boccia Martinez. Su di lui presa questa decisione”

Romano: “Inter comprerà un portiere ma non boccia Martinez. Su di lui presa questa decisione” - immagine 1
Come riportato già da qualche giorno, è cominciata la ricerca dell'Inter del portiere del futuro: ecco le ultime da Fabrizio Romano
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Come riportato già da qualche giorno, è cominciata la ricerca dell'Inter del portiere del futuro: il club nerazzurro si sta portando avanti e sta sondando già qualche nome verso la prossima estate.

Romano: “Inter comprerà un portiere ma non boccia Martinez. Su di lui presa questa decisione”- immagine 2
Getty Images

Questa mossa, però, non è impattante sul futuro di Josep Martinez, come spiega Fabrizio Romano in un video sul suo canale YouTube: "Se Martinez resta o va via? L'Inter sta seguendo portieri per il 2026, ma non credo sia un discorso legato a Martinez: lui avrà delle possibilità in questa stagione di dimostrare il suo valore, se lo farà avrà chiaramente la possibilità di restare e giocarsela con chi arriverà l'anno prossimo.

Romano: “Inter comprerà un portiere ma non boccia Martinez. Su di lui presa questa decisione”- immagine 3
MILAN, ITALY- MARCH 04: Josep Martínez of FC Internazionale get on the plane during the Inter travel to Rotterdam on March 04, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Altrimenti si prenderanno altre decisioni, ma ad oggi l'Inter non ha preso nessuna decisione su di lui: non lo ha bocciato, non ne ha fatto il portiere dei prossimi 10 anni. E' una situazione in evoluzione: l'Inter sta sondando portieri, tra cui Caprile, per il 2026 perché Sommer ha grandi possibilità di salutare a fine stagione. E' più su Sommer l'inquadratura della situazione che su Martinez.

