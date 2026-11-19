Matteo Moretto ha svelato ai microfoni di DAZN Espana che il nome di Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale Italiana, resta in cima ai desideri del Barcellona e del direttore sportivo dei blaugrana Deco.

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Bastoni fu vicinissimo al Barcellona

“Il nome di Bastoni torna un po’ di moda. Oggi voglio semplicemente precisare un punto importante: Bastoni è stato abbastanza vicino al Barcellona ad aprile, tra marzo e aprile di quest’anno.

Alla fine l’operazione non è andata in porto soprattutto perché Flick cercava un difensore centrale con caratteristiche tecniche differenti.

La dirigenza sportiva del Barcellona, però, aveva lavorato molto su questa possibilità e ci sono stati diversi incontri con l’entourage di Bastoni".

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Deco vuole Bastoni

L’informazione che voglio aggiungere oggi su DAZN è che Deco continua ad apprezzare tantissimo il profilo di Bastoni. Deco è uno dei suoi principali estimatori e so che ci saranno altri incontri per capire se questa operazione possa essere fattibile oppure no. Molto dipenderà soprattutto da Flick”.