In casa Inter è il momento delle riflessioni. Se da una parte il club nerazzurro studia l’assalto a Oliver Provstgaard, 23enne difensore danese della Lazio, dall’altra sotto la lente d’ingrandimento c’è l’apporto di John Stones.

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“Il campione inglese che da qualche anno litiga con muscoli capricciosi: 36 presenze nelle ultime 3 Premier League non facevano ben sperare, ma, nonostante tutto, i nerazzurri hanno deciso l’innesto a zero la scorsa estate” scrive La Gazzetta dello Sport.

Stones in campo contro l’Atalanta

“Dopo essersi fermato per un mese abbondante, l’ex City è finalmente tornato alla causa: giocherà i primi minuti presto, magari già domenica a Bergamo, ma è atteso da settimane e mesi decisivi”.

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Valutazioni su Stones e possibile addio

“Da qui alla fine, lo staff di Chivu ne valuterà con particolare attenzione la tenuta fisica: la qualità del centrale non è in discussione, la sua continuità sì. Stones ha un contratto non lungo, esteso fino al 2028, ma in caso di nuovi guai un intervento sul mercato sarebbe quasi obbligato”.