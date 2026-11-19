L’Inter prenota Oliver Provstgaard per l’estate. Nella Lazio di Gattuso, autentica sorpresa finora di questa Serie A, spicca il 23enne difensore danese, che è finito nel mirino del club nerazzurro.

“Negli ultimi tempi, in vista di un eventuale innesto a giugno, l’occhio è caduto nella Roma biancoceleste, e non c’è nulla di cui stupirsi: l’interesse per Provstgaard è generalizzato - scrive La Gazzetta dello Sport -, nessuno in A è rimasto insensibile alle caratteristiche fisiche e alla capacità di costruire il gioco da dietro del talento danese”.

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Chi è Provstgaard

La Gazzetta sottolinea:

“Oliver Provstgaard ha confidenza un po’ con tutto: gioco aereo, marcatura, pure con il pallone nella prima impostazione. Dati reali e tangibili, come le 10 presenze e il gol messi in fila con Gattuso”.

Inter, quanto costa Provstgaard

“Il club di Oaktree pensa in grande, si sa, e questo difensorone grande lo è in tutti i sensi: 194 centimetri, muscoli che sembrano scolpiti da Fidia, valutazione da top dopo un inizio stagione sorprendente. Il danese 23enne arrivato a Formello nel febbraio 2025 con un’intuizione felice, una delle colonne ora erette da Gattuso, costerebbe una quarantina di milioni, non proprio l’operazione da costruire con facilità a gennaio”.

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Buoni rapporti Lazio-Inter e l’affare Frattesi

“Al momento giusto, la partita interista si giocherà sul prezzo e sui tempi, ben sapendo che i rapporti tra nerazzurri e biancocelesti vivono una nuova primavera: Ivan Provedel ha lasciato la capitale per fare il vice di Pepo Martinez all’Inter, Davide Frattesi ha percorso l’Autostrada del Sole in direzione opposta, da nord al Centro Italia, alla fine di una trattativa agonica”.

La Rosea ribadisce le cifre dell’affare Frattesi:

“Per la mezzala azzurra l’intesa definitiva ha previsto un prestito oneroso da 5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 10 milioni e il 50% sulla futura rivendita riservato all’Inter”.