"All'Inter il vice-Bastoni non sarà un nuovo acquisto? A meno di 48 ore dalla chiusura del mercato è un'ipotesi molto più che concreta". Così SportMediaset parla di Tomas Palacios: il giocatore argentino ha rifiutato tutte le destinazioni prospettate dall'Inter, dal Basilea all'Olympiacos (dove è approdato alla fine Taremi.ndr) fino all'ultimo no al Santos.
Il calciatore argentino ha detto no a tre diversi opzioni e preferisce rimanere almeno fino a gennaio al club nerazzurro
L'argentino, acquistato un anno fa per circa 6 milioni di euro dall'Independiente Rivadavia e andato in prestito per sei mesi al Monza, vuole restare almeno fino a gennaio a Milano per giocarsi le sue chance con Chivu, ha spiegato il sito sportivo. Nei giorni scorsi Marotta aveva parlato del finale di mercato dell'Inter: "«Per adesso non prevediamo colpi eclatanti, vediamo se c'è qualche giocatore in uscita lo sostituiremo, ma per adesso continueremo così»".
