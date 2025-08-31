FC Inter 1908
SM – Inter, il vice Bastoni lo fa Palacios: l’ipotesi è concreta. Rifiutate tutte le destinazioni

Il calciatore argentino ha detto no a tre diversi opzioni e preferisce rimanere almeno fino a gennaio al club nerazzurro
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

"All'Inter il vice-Bastoni non sarà un nuovo acquisto? A meno di 48 ore dalla chiusura del mercato è un'ipotesi molto più che concreta". Così SportMediaset parla di Tomas Palacios: il giocatore argentino ha rifiutato tutte le destinazioni prospettate dall'Inter, dal Basilea all'Olympiacos (dove è approdato alla fine Taremi.ndr)  fino all'ultimo no al Santos.

L'argentino, acquistato un anno fa per circa 6 milioni di euro dall'Independiente Rivadavia e andato in prestito per sei mesi al Monza, vuole restare almeno fino a gennaio a Milano per giocarsi le sue chance con Chivu, ha spiegato il sito sportivo. Nei giorni scorsi Marotta aveva parlato del finale di mercato dell'Inter: "«Per adesso non prevediamo colpi eclatanti, vediamo se c'è qualche giocatore in uscita lo sostituiremo, ma per adesso continueremo così»". 

(Fonte: SM)

