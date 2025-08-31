Il calciatore argentino ha detto no a tre diversi opzioni e preferisce rimanere almeno fino a gennaio al club nerazzurro

"All'Inter il vice-Bastoni non sarà un nuovo acquisto? A meno di 48 ore dalla chiusura del mercato è un'ipotesi molto più che concreta". Così SportMediaset parla di Tomas Palacios: il giocatore argentino ha rifiutato tutte le destinazioni prospettate dall'Inter, dal Basilea all'Olympiacos (dove è approdato alla fine Taremi.ndr) fino all'ultimo no al Santos.