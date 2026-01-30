FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto boom: “Nottingham-Frattesi, parti vicine! Cosa sta succedendo con l’Inter”

calciomercato

Moretto boom: “Nottingham-Frattesi, parti vicine! Cosa sta succedendo con l’Inter”

Moretto boom: “Nottingham-Frattesi, parti vicine! Cosa sta succedendo con l’Inter” - immagine 1
Davide Frattesi si allontana sempre di più dall'Inter a sorpresa. Una sua partenza già adesso da Milano è uno scenario molto concreto
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Davide Frattesi si allontana sempre di più dall'Inter a sorpresa. Una sua partenza già adesso da Milano è uno scenario molto concreto, lo riporta Matteo Moretto, esperto di mercato.

Moretto boom: “Nottingham-Frattesi, parti vicine! Cosa sta succedendo con l’Inter”- immagine 2
Getty Images

Si alza infatti il pressing del Nottingham Forest per il centrocampista, le parti sono vicine: il club inglese vuole anticipare la concorrenza e intensifica i contatti per la mezzala dell’Inter. La Lazio ha presentato un’offerta nelle ultime ore, rifiutata. L’Atletico, invece, non si é ancora materializzato.

Leggi anche
PSV, Bosz: “Futuro Perisic? Mi informano, non è mia decisione. Presumo che…”
Sky – Inter-Diaby, nuovo incontro per sbloccare l’affare: gli agenti spingono

© RIPRODUZIONE RISERVATA