Davide Frattesi si allontana sempre di più dall'Inter a sorpresa. Una sua partenza già adesso da Milano è uno scenario molto concreto, lo riporta Matteo Moretto, esperto di mercato.
Moretto boom: “Nottingham-Frattesi, parti vicine! Cosa sta succedendo con l’Inter”
Si alza infatti il pressing del Nottingham Forest per il centrocampista, le parti sono vicine: il club inglese vuole anticipare la concorrenza e intensifica i contatti per la mezzala dell’Inter. La Lazio ha presentato un’offerta nelle ultime ore, rifiutata. L’Atletico, invece, non si é ancora materializzato.
