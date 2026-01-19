L'allenatore dell'Inter ha parlato ai microfoni di Skysport alla vigilia della sfida di Champions contro l'Arsenal

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 gennaio 2026 (modifica il 19 gennaio 2026 | 14:18)

Prima della conferenza stampa,Cristian Chivu ha parlato di Inter-Arsenal ai microfoni di Skysport. L'allenatore nerazzurro ha parlato della sfida e del momento della sua squadra che è prima in classifica e si prepara a ricevere a San Siro la prima della classe della Premier League.

Questo è quanto ha detto: «Che difficoltà in questa partita ?Affrontiamo una squadra forte, tra le più forti in questo momento in Europa, non solo quest'anno ma anche negli anni passati. Hanno speso, hanno una crescita continua, hanno giocatori che ti possono mettere in difficoltà, sono stati dominanti negli ultimi anni in Premier, sono primi in classifica e stanno facendo una stagione importante. Sappiamo quali sono le difficoltà in Champions, conosciamo che competizione è, sappiamo quelle che sono le squadre inglesi, sono i momenti di una partita, ma siamo consapevoli di quello che siamo diventati negli ultimi anni, soprattutto nelle competizioni europee. Siamo una squadra che sa affrontare questo tipo di partite e cercheremo la nostra migliore versione di noi anche domani».

L'Arsenal dove lo poni nel panorama europeo in questo momento?

Dopo la gara contro l'Udinese l'ho detto che Arsenal e Bayern sono le due squadre più forti in Europa in questo momento. Ma non è detto che partiamo da sconfitti, cercheremo di fare la nostra partita, faremo del nostro meglio nel capire i momenti, nel capire cosa offre e ci fa subire l'avversario.

-Avete sempre segnato tanto, la solidità difensiva è arrivata gradualmente con lo spostamento di Akanji, qual è stata la soluzione per trovare equilibrio?

22 giocatori di movimento applicati alla causa, capire quella che è la fase difensiva che non si può fare solo con un reparto ma con atteggiamento propositivo, prendere la palla prima possibile, spesso è accaduto. Mantenere un ppda (Passes Per Defensive Action.ndr) molto basso nella nostra prestazione, lo stiamo facendo con continuità. Prendiamo dei rischi ma abbiamo giocatori che tengono attenzione sulla fase difensiva.

-Un giudizio su Arteta?

Da altri allenatori c'è sempre da imparare. Un appassionato di calcio cerca di capire il perché, ruba quello che reputa sia giusto di fare nella sua squadra. Lui dimostra di essere forte e bravo in una squadra che ha ambizione e tradizione e vuole finire l'anno da vincente.

-Tanti dubbi nelle scelte di domani? Mercato aperto: Frattesi, che momento è, ci hai parlato?

Ho sempre detto che ho 22 giocatori a disposizione e tutti sono una risorsa per il gruppo, la squadra e per le mie scelte, per quello che vuole essere questa stagione.

-Continuità Dimarco: che consigli gli dai visto che tu sei mancino?

È lui che insegna a me perché io ero meno bravo di quanto è bravo lui ora.

(Fonte: SS24)