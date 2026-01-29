Sky – Inter, cresce ottimismo per Perisic: si spinge per via libera finale

"Cresce l’ottimismo in casa Inter per il ritorno in Italia di Ivan Perisic . Il giocatore ha l’accordo con i nerazzurri: si spinge per avere il via libera finale". Così Gianluca Di Marzio sul suo profilo Instagram ha raccontato della trattativa per il calciatore croato che potrebbe tornare a Milano dopo l'avventura del 2015-2022 con la parentesi di un anno in prestito al Bayern Monaco. Si parla anche su Skysport di una trattativa in corso con il PSV che ha preso vita dopo l'eliminazione dalla Champions del club olandese.

Da quanto riporta l'esperto di mercato in queste ore ci sarebbe stata un'accelerata sul fronte esterno destro con il club nerazzurro che sta seguendo anche Diaby e per questo starebbe parlando con l'Al-Ittidad che non è al momento convinto di lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto. Intanto si registra anche un'accelerata sul fronte Dumfries: il calciatore è tornato in Italia e potrebbe mettersi a disposizione di Chivu prima del previsto.