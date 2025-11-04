Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto in casa Inter

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto in casa Inter: "Per gennaio l'Inter non ha iniziato discorsi legati ad un portiere: abbiamo fatto i nomi di Atubolu e Caprile, portieri che l'Inter sta seguendo, senza aver iniziato trattative vere e proprie.

Sono tutti nomi che valgono per l'estate: l'idea è considerare l'aggiunta di un portiere in estate 2026, per gennaio non è un discorso in piedi. A gennaio vediamo il tema difensore, ma al momento l'Inter è soddisfatta di Bisseck come centrale.

Quello del centrale, a prescindere da Akanji, è un tema per il 2026: se non sarà gennaio, sarà per l'estate. Ma l'Inter vuole riscattare Akanji e di prendere un altro difensore centrale, almeno uno, o in inverno o in estate in base alle opportunità. Non siamo ancora alla fase del nome scelto, ma iniziano le valutazioni".