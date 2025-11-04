Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto in casa Inter: "Per gennaio l'Inter non ha iniziato discorsi legati ad un portiere: abbiamo fatto i nomi di Atubolu e Caprile, portieri che l'Inter sta seguendo, senza aver iniziato trattative vere e proprie.
Sono tutti nomi che valgono per l'estate: l'idea è considerare l'aggiunta di un portiere in estate 2026, per gennaio non è un discorso in piedi. A gennaio vediamo il tema difensore, ma al momento l'Inter è soddisfatta di Bisseck come centrale.
Quello del centrale, a prescindere da Akanji, è un tema per il 2026: se non sarà gennaio, sarà per l'estate. Ma l'Inter vuole riscattare Akanji e di prendere un altro difensore centrale, almeno uno, o in inverno o in estate in base alle opportunità. Non siamo ancora alla fase del nome scelto, ma iniziano le valutazioni".
